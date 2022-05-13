الرياض 12 شوال 1443 الموافق 13 مايو 2022 واس.نظّم قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والأعمال، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملتقى الاقتصادي العلمي الثالث، تحت عنوان "تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتمويل"، بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين.وافتتحت جلسات الملتقى بكلمة ترحيبية من رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتورة نورة اليوسف، تلتها كلمة قدمتها وكيلة كلية الإدارة والأعمال للبحث والابتكار والأعمال، ورئيسة قسم الاقتصاد، الدكتورة هند العفيصان؛ أوضحت فيها أنّ فكرة انبثاق عنوان الملتقى الحالي جاءت بعد إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية، كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030؛ سعياً لتطوير قدرات مواطني المملكة العربية السعودية، وتأهيلهم للمستقبل، واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، منوهة إلى أنّ البرنامج يركز على تطوير أساس تعليمي متين يسهم في غرس القيم في سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلّم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.وتضمنت جلسات الملتقى ثلاثة محاور رئيسة: الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، تطورات التعليم والتدريب، تنافسية القدرات البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتمويل.وعلى هامش أعمال الملتقى وقعت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، مذكرة تفاهم بين كلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجمعية الاقتصاد السعودية، ومثّل الجمعية، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الأستاذة الدكتورة نورة اليوسف، وتهدف المذكرة إلى التعاون في نشر الوعي الاقتصادي والمالي، وتأهيل خريجي الاقتصاد، وعقد اللقاءات والأنشطة العلمية.يُشار إلى أنّ الملتقى يأتي في إطار سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إلى تحقيق هدف إثراء الشراكات المجتمعية في المجالات المختلفة؛ لتأهيل كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، ودعم منظومة البحث والابتكار والأعمال.// انتهى //14:42ت م0036