الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها لشهر أبريل 2022م أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد تجاوز 10 مليارات ريال، في حين أُنجزت أكثر من 3.7 ملايين معاملة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.وأشارت المؤسسة أن عدد زوار الموقع الإلكتروني تجاوز 2.6 مليون زيارة خلال شهر أبريل، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 170 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 129 ألف تحميل.وبينت أنها تخطت 118 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 77 ألف اتصال بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.يشار إلى أن المؤسسة قد أعلنت – في وقت سابق- عن استمرارية تقديم خدماتها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر مختلف قنواتها الرقمية حيث تتيح المؤسسة وعبر قنواتها الرقمية للعملاء الاستفادة من كافة الخدمات وتنفيذ المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق، كما تتيح لهم التواصل مع خدمة العملاء عبر الزيارة الافتراضية أو المحادثة الفورية في الموقع الإلكتروني، أو الاستفادة من خدمات العناية بالعملاء المقدمة على منصة تويتر للإجابة بشكل مباشر عن كافة الأسئلة والاستفسارات على مدار الأسبوع.// انتهى //14:43ت م0037