السيح 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسترعى حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الاثنين القادم، حفل تخريج الدفعة ‏الـ 13 من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج للعام الجامعي 1443هـ ، وذلك في قاعة القصر للمؤتمرات بمدينة السيح.وأعرب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي عن شكره وتقديره لسمو حرم أمير منطقة الرياض على رعايتها لحفل تخريج طالبات الجامعة، ومشاركتها بناتها الخريجات فرحة التخرج، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد مدى اهتمام قادة وولاة الأمر بمشاركة أبناء الوطن فرحتهم، والوقوف خلف كل منجز علمي من شأنه رفعة البلاد وتطورها، وبين الدكتور الطلحي، أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لطلاب وطالبات الجامعة بما يكفل حملهم لأفكار نيرة تسهم في دفعة عجلة التقدم.من جهتها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الطالبات الدكتورة بشرى الحماد، أن عدد خريجات هذا العام بلغ (3653) طالبة في درجات الدبلوم المشارك والبكالوريوس والماجستير يمثلون مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في (19) كلية بالجامعة وفروعها.وقالت: "إن الخريجات سيسهمن بمشيئة الله في خطط التطوير والتنمية الشاملة في بلادنا من خلال التحاقهنّ بسوق العمل، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهن، تتمثل في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق الفعلي، بما يجعلهنّ شريكات في نماء الوطن وازدهاره.// انتهى //14:44ت م0038