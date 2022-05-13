الأحساء 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس بديوان المحافظة شيوخ القبائل وأهالي المحافظة، وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه محافظاً للأحساء، بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي.ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأهالي المحافظة .وقال سموه : "أبوابنا مفتوحة للجميع، ويفرحنا كل مايصلنا من اقتراحات وملاحظات تنموية مفيدة وفاعلة، داعيا من الجميع للعمل يداً واحدة لرفعة المحافظة وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة" ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة و يديم علينا نعمة الأمن والرخاء .// انتهى //14:45ت م0041