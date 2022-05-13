سكاكا 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, تعازيه ‏لنائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء خالد بن أحمد الراشد في وفاة والدته رحمها الله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه باللواء الراشد, داعياً سموه لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب اللواء الراشد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى//14:47ت م0042