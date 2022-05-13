الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسعقدت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله بن أحمد آل طاوي، ناقشت خلاله عدداً من التقارير المحالة لها من المجلس لمناقشتها ورفعها للمجلس خلال الفترة المقبلة.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، والتقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1443/1442هـ، المتعلق بأدائهما خلال عام التقرير.كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442/1443هـ.من جانب آخر عقدت اللجنة الصحية في المجلس اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1442/1443هـ، تمهيدًا لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التقرير.وناقشت اللجنة خلال استعراضها للتقرير السنوي للمركز آليات تنسيقه مع بعض القطاعات لتحقيق الفعالية المأمولة من المركز، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد للخدمات التي يقدمها المركز في مختلف مناطق المملكة، كما جرى مناقشة استفادة المركز من خبرات العديد من الكفاءات في مواضيع محددة حسب أولويات ومراحل خطته الإستراتيجية.وسترفع لجان المجلس المتخصصة خلال الفترة المقبلة تقاريرها التي تتضمن توصياتها حيال هذه التقارير السنوية، للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها هذه الجهات خلال أدائها لمهامها، ولرفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.يذكر أن لجان مجلس الشورى المتخصصة تناقش كلًا منها حسب اختصاصاتها الموضوعات التي تحال لها من المجلس وذلك لدراستها باستفاضة وتقديم توصياتها حيال هذه الموضوعات.// انتهى //14:49ت م0044