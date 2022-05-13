سياسي / بريطانيا تدين إطلاق كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة
الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م واس
لندن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واس
أدانت الحكومة البريطانية إطلاق كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية أخرى.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان اليوم : إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في 12 مايو 2022م يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي". موضحة أن التجارب المتكررة لكوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية تشكل تهديداً للشركاء الإقليميين والأمن العالمي .
وأضافت أننا نجدد الدعوة لكويال الشمالة بأنه يجب عليها العودة إلى الحوار واتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها .
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15:05ت م
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