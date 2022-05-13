لندن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأدانت الحكومة البريطانية إطلاق كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية أخرى.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان اليوم : إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في 12 مايو 2022م يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي". موضحة أن التجارب المتكررة لكوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية تشكل تهديداً للشركاء الإقليميين والأمن العالمي .وأضافت أننا نجدد الدعوة لكويال الشمالة بأنه يجب عليها العودة إلى الحوار واتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها .// انتهى //15:05ت م0045