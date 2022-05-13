عرعر 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واستتواصل فعاليات الرياضة والأسرة في عرعر ‬، التي تنظمها جمعية لياقة الرياضية، بالتعاون صحة الحدود الشمالية وعدة جهات حكومية وخاصة، في حديقة الجوهرة بمدينة عرعر.ويشتمل البرنامج الذي يستمر أربعة أيام على عدة فعاليات وأركان توعوية منها المسرح والصحي المتضمن قياس وفحص السكر والتمكين المجتمعي وعربة التبرع بالدم وتقديم اللقاحات والتوعية الصحية، وركن الأنشطة الرياضية، والملعب النسائي والطفل.وأوضحت رئيس الجمعية ابتسام فاضل أن البرنامج يهدف إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة وإشراك جميع افراد الأسرة بممارسة الرياضة الجماعية وتوفير بيئة رياضية ممزوجة بالترفيه والمرح .// انتهى //15:34ت م0048