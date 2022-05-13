الكويت 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية شمال مدينة سيناء في جمهورية مصر العربية ، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من منتسبي القوات الأمنية.وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها لمواجهة التطرف والإرهاب ، مقدمة خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا ، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //16:04ت م0049