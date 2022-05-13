رام الله 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني ، يأتي استمرارا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وقال أبو ردينة في بيان : إن استمرار الهجوم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة الاقتحامات والاعتداءات في مدينة القدس المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار سياسة الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية هو ما يخلق مزيدًا من أجواء التوتر والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه .وأضاف: إن ما يجري في مدينة جنين ليس حادثا منعزلاً عما يجري في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وهي سياسة ستدفع الأمور نحو الانفجار الشامل الذي لا يمكن السيطرة عليه إطلاقاً ، مطالبا في الوقت نفسه الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يجعل الوضع يصل إلى مرحلة عدم العودة، التي لا يمكن توقع نتائجها.//انتهى //16:12ت م0051