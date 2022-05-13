قلقيلية 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والعشرات بينهم أطفال بحالات اختناق.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، ، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني، مما أدى لإصابة شابين في الأطراف، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.// انتهى //17:28ت م0060