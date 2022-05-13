سياسي / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م واس
قلقيلية 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واس
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والعشرات بينهم أطفال بحالات اختناق.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، ، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني، مما أدى لإصابة شابين في الأطراف، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
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17:28ت م
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