المنامة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم .وقال العاهل البحريني - في بيان للديوان الملكي أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" : إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربا عن خالص التعازي إلى أسرة آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الصبر والسلوان .وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي ، وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 3 أيام.// انتهى //17:29ت م0061