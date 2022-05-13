رام الله 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وتقدم الرئيس محمود عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وأبناء الشيخ خليفة، ولجميع آل نهيان الكرام، ولسمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، وللحكومة والشعب الإماراتي الشقيق .//انتهى //17:30ت م0062