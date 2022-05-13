مسقط 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيـثـم بـن طـارق، سلطان عُمان، أخاه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلمًا يشار إليه في جميع المجالات.وأعرب السلطان هيثم عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.وأعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم ولمدة ثلاثة أيام .// انتهى //18:19ت م0064