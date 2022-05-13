الدوحة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.وقال سمو الأمير تميم في بيان : إن المغفور له سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، داعياً سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.// انتهى //18:20ت م0065