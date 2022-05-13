عمّان 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى العاهل الأردني عبدالله الثاني، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم .وقال العاهل الأردني - في بيان للديوان الملكي - : فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية، نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.وأصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً قرَّر فيه إعلان حالة الحِداد العام في البلاد لمدّة ثلاثة أيّام تُنكَّس الأعلام خلالها، اعتباراً من اليوم.// انتهى //18:21ت م0066