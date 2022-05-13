الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكره التدريبي الذي أقيم في جازان، واستمر لمدة 8 أيام، استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل، المقرر إقامتها في جازان.وأدى أخضر الشاطئية آخر تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وشرح لهم كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بتدريبات اليوم، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عددًا من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.يذكر بأن قرعة البطولة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة B بجانب منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة A منتخبات كلًا من الإمارات والكويت ولبنان وعُمان.// انتهى //18:21ت م0067