حجة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.618 مستفيداً خلال الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 222 مستفيداً، وعيادة الباطنية 184 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 38 مستفيداً، وعيادة المصابين بالأوبئة 48 مريضاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 498 مريضاً، واستفاد من قسم الأشعة 14 مستفيدا، وراجع قسم المختبر 109 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 498 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية شخص واحد، وقسم التوليد 6 مستفيدين.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 141 مريضاً، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.من جهة أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.265 مستفيدًا خلال الفترة نفسها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقد راجع عيادة الطوارئ 80 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 7 مستفيدين، وعيادة الوبائيات 309 مستفيدين، فيما راجع قسم المختبر 77 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 396 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 396 مستفيدًا.وفي الخدمات المساندة استفاد 166 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ نشاط واحد للتخلص من النفايات .// انتهى //18:42ت م0068