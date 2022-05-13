الحديدة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال المدة من 27 أبريل حتى 3 مايو 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 367.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 60 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //18:42ت م0069