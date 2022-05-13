اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة دربالي بتشاد
الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م واس
أنجامينا 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة إخيبش بمحافظة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.400 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
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18:42ت م
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