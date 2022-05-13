أنجامينا 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة إخيبش بمحافظة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.400 فرد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //18:42ت م0070