الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واستنطلق غدًا منافسات بطولة المملكة لكرة اليد لفئة الصغار، وتستمر لخمسة أيام في المنطقة الشرقية، بمشاركة 16 ناديًا وزعت على 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى (مضر – والابتسام – والقارة – والهدى)، فيما تضم المجموعة الثانية (الخليج – والعدالة – والخويلدية – وحراء)، ويقع في المجموعة الثالثة (الصفا – والهلال – والمحيط – والترجي)، ويأتي في المجموعة الرابعة (النور – والعمران – والسلام – والزلفي).ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 8 مباريات على 3 صالات مختلفة بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً، حيث ستُلعب مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة نادي الخليج بسيهات، وستنطلق بلقاء الابتسام مع القارة، فيما سيلعب مضر مع الهدى، وسيلتقي العدالة مع الخويلدية، ويخوض الخليج لقاءه أمام حراء، وضمن المجموعة الثالثة يلعب الهلال مع المحيط، ويلتقي الصفا مع الترجي، وذلك على صالة نادي الصفا بصفوى، وستحتضن صالة نادي النور بسنابس مباريات المجموعة الرابعة، والتي سيلعب فيها العمران مع السلام، فيما سيتواجه النور مع الزلفي.// انتهى //18:45ت م0072