الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة برنامج دورة "وقت الريشة " الذي نُظم بالتعاون مع إدارة تعليم الدمام في مدرسة الأمير فهد بن سلمان بالدمام، بمشاركة 24 متدرباً من معلمي التربية البدنية بالمنطقة الشرقية.ويعد برنامج "وقت الريشة " هو برنامج الاتحاد الدولي الخاص بالمدارس الذي يهدف إلى انتشار رياضة الريشة الطائرة لكي تكون أحد أكثر الألعاب شعبية في العالم داخل المدارس تحت شعار "إعطاء فرصة لعب لكل طفل".وأوضح المدير الفني للاتحاد السعودي للريشة الطائرة عمار عوض أن البرنامج يركز على تدريب وتأهيل المتدربين للتدريب في مجال اللعبة بالمدارس من خلال عشر وحدات نظرية وعملية جاءت ضمن المحتوى التعليمي لبرنامج الدورة ، مضيفاً أنهم يسعون من خلال هذا البرنامج ووفقاً لإستراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة وانتقاء المواهب وزيادة عدد مدربي وممارسي اللعبة لتكون اللعبة الفردية الأولى في المملكة.وفي ختام الدورة منح المتدربين شهادات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد السعودي للريشة تخولهم للتدريب في مجال رياضة الريشة الطائرة بالمدارس.// انتهى //18:45ت م0073