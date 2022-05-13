واشنطن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأعرب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد بايدن، في بيان صحفي اليوم، أن الراحل كان شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود من توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكمًا لإمارة أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي، مشدداً على أن بلاده مستمرة في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.// انتهى //18:46ت م0074