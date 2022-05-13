واشنطن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسالتقت نائبة وزير الدفاع الأمريكي الدكتورة كاثلين هيكس، اليوم، بالمستشارة الفيدرالية رئيسة وزارة الدفاع الفيدرالية والحماية المدنية والرياضة السويسرية (DDPS) فيولا أمهيرد.وناقش الجانبان المشهد الأمني المتغير في أوروبا، والجهود الدفاعية لمكافحة تغير المناخ، والمبادرات لزيادة التنوع والاندماج في الجيش، وتحسين الدفاع السيبراني، إلى جانب بحث بيع 36 طائرة من طراز F-35A وخمسة أنظمة صواريخ باتريوت إلى سويسرا، وتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني.// انتهى //19:03ت م0083