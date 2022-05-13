تونس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي خلال الـ 48 ساعة الماضية 222 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة في عمليات منفصلة بعدد من المناطق في البلاد.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي، أنه تم القبض على المهاجرين بمحافظات صفاقس والمهدية وبن عروس والريانة ونابل ، وكانوا في طريقهم الى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، موضحا انه تم مصادرة 8 مراكب وستة محركات، ، وعربة وشاحنة .// انتهى //19:09ت م0085