تونس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتّصالا هاتفيّا مع المفوض الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوارأوليفر فاريلي.وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على متانة العلاقات الّتي تجمع تونس بالاتّحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص بعض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:10ت م0086