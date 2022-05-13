الرباط 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمدينة الصويرة المغربية اليوم، أعمال المنتدى الثقافي للاحتفاء باليوم العالمي لشجرة الأركان، بهدف التعريف بأهمية هذه الشجرة في المجالين الاقتصادي والبيئي، وتثمين منتوجها الذي يزداد الطلب عليه في مجال الغذاء ومواد التجميل.وخلال افتتاح هذا المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، أشار المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لشجرة الأركان هو احتفاء بالغنى الحضاري لمدينة الصويرة التي تتميز بهذا النوع من الزراعة، مبرزا أن المنظمة ستعمل على إنجاز دراسة استشرافية حول مستقبل هذه المدينة، وبلورة تعاون مثمر مع مؤسسة نسائها العاملات في إنتاج مشتقات شجرة الأركان ليكون هناك عائد يستفيد منه المجتمع المحلي، بالنظر لأهمية هذا النوع من الأشجار في الغذاء والدواء.وشدد المتداخلون على ضرورة إيلاء أهمية متزايدة لشجرة الأركان التي خصصت لها الأمم المتحدة يوما عالميا، ومواكبة التعاونيات العاملة في إنتاج مشتقات هذه الشجرة من الزيوت ومواد التجميل، وتعزيز مكانتها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //19:10ت م0087