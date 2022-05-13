طرابلس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022م واسأكد رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراغي، أن بلاده تشجع الوصول إلى حل مرض للأزمة القائمة في ليبيا ، وتدعم كل وساطة دبلوماسية لمحاولة جلب الاستقرار إلى البلاد دون العداء لأي من الجانبين .وقال دراغي في كلمة له أمام منتدى “نحو الجنوب” اليوم بإيطاليا، وفق وكالة الأنباء الليبية : إن خطة الحل في ليبيا ليست سهلة، لاسيما أن الهدف هو إيجاد حل وسط للنجاح في تشكيل حكومة منتخبة من الشعب بحرية، مشددا على أن الاستقرار السياسي في منطقة البحر المتوسط هدف ينبغي متابعته، وتحديدا في ليبيا حيث لديها قدرات ضخمة.وأضاف أن الهدف من موقف حكومته المتوازن من الأزمة في ليبيا هو الحفاظ على دور الوسيط والوقوف على مسافة واحدة من الفصيلين في الميدان .// انتهى //19:29ت م0088