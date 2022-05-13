تونس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022م واسبعث الرئيس التونسي قيس سعيّد، رسالة تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وتوجّه الرئيس سعيد بخالص العزاء والمواساة إلى القيادة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.// انتهى //19:30ت م0089