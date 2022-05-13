عام / الرئيس التونسي يعزي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م واس
تونس 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022م واس
بعث الرئيس التونسي قيس سعيّد، رسالة تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجّه الرئيس سعيد بخالص العزاء والمواساة إلى القيادة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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19:30ت م
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