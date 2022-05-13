الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسانتهت أمس فترة تقديم المشاركات في مسابقة المعلق الذهبي التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن.وستنتهي لجنة تحكيم المسابقة من فرز وتقييم المشاركات يوم الأربعاء المقبل حسب المعايير الخاصة بالمسابقة، فيما ستنطلق المنافسات يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري.وبيّن الاتحاد السعودي للهجن أن مجموع جوائز مسابقة المعلق الذهبي بلغت أكثر من 420 ألف ريال، حيث انطلقت المسابقة بالمرحلة الأولى وهي تسجيل وفرز المشاركين واختيار 27 متسابقاً، فيما ستقوم لجنة التحكيم في المرحلة الثانية بتقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين، وسيتأهل متسابق واحد عن طريق قرار لجنة التحكيم ومتسابقين اثنين عن طريق تصويت الجمهور، وبذلك يتأهل من كل مجموعة 3 متسابقين إلى المرحلة النهائية وستكون نسبة التصويت للجمهور 70٪ واختيار اللجنة بنسبة 30٪.// انتهى //19:39ت م0090