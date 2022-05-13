الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسانطلقت دورة إعداد وصقل المحاضرين المحليين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة اليد وتستمر عشرة أيام في المنطقة الشرقية، واستهداف أكثر من 10 محاضرين سعوديين لأعدادهم وصقلهم ليكونوا محاضرين متمكنين لتقديم دورات تأهيلية لمعلمي التربية البدنية في المدارس، وذلك بالتعاون مع إدارة الاتحاد المدرسي.ويستهدف برنامج تدريب معلمين التربية البدنية ما يقارب 2500 معلم في جميع أنحاء المملكة في مرحلة تمتد لـ 24 شهراً.// انتهى //20:02ت م0092