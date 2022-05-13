عام / أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -
الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م واس
مكة المكرمة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واس
أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - .
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
// انتهى //
21:02ت م
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