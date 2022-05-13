مكة المكرمة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - .وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.// انتهى //21:02ت م0098