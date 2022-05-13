إسلام آباد 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسالتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم في إسلام آباد مع المبعوث الأوروبي الخاص لأفغانستان تامس نيكلوسن.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في أفغانستان، وسبل التعاون بين الطرفين في هذا الشأن.وأكد الجانبان ضرورة العمل المشترك من قبل المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والسلام في أفغانستان.//انتهى//21:14ت م0100