أبوظبي 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي سيستقبل تعازي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" يوم غد السبت في قصر المشرف.هذا وقد أدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ عائلة آل نهيان، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول، ووري جثمان الفقيد في مقبرة البطين في أبوظبي.//انتهى//21:21ت م0101