لندن 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسأعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن استضافتها لقمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الأسواق الناشئة في منطقة روزوود، لندن، المملكة المتحدة، وذلك بتاريخ 20 مايو 2022 بحضور العديد من المستثمرين الدوليين، وقادة العالم، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة.وتهدف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال القمة إلى بحث موضوعين رئيسين، هما مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومستقبل الاستدامة، بمشاركة أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين الذين من المقرر أن يتحدثوا، في مقدمتهم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان, ومعالي وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين فؤاد.ومن المقرر أن تكشف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن إطار عمل شامل جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومنهجية للتسجيل، طُور خصيصًا لتسريع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الاقتصادات الناشئة.ويشهد استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار ازدهارًا عالميًا، حيث من المتوقع أن تصل الأصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025.ويعد هذا الحدث جزء من سلسلة من الأحداث التي تستضيفها المؤسسة، والتي ستتوج في النسخة السادسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام بالرياض في أكتوبر من هذا العام.الجدير بالذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعد مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وأجندة واحدة، ألا وهي التأثير في الإنسانية، وهي ملتزمة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدعم ألمع العقول لتحويل الأفكار إلى حلول واقعية من خلال أربع مجالات: الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.//انتهى//21:31ت م0102