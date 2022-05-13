الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسيطلق غداً معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك " إصدارين جديدين من سلسلة مكتبة الفن، لتسلط الضوء على أعمال مختارة من الحياة المهنية للفنان السعودي فهد الحجيلان والفنانة المغربية أمينة أكزناي، من خلال نصوص كتبها كتّاب ونُقاد وقيمون فنيون محلّيون ودوليّون باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يعد الإصدار الخامس والسادس منذ انطلاق المبادرة.يحمل كتاب الفنان الحجيلان (1957 – 2018) بين طيّاتهِ مجموعة من اللّوحات التي تُجسِّد أسلوبه المجازي والتجريدي واستخدامه الشاعري للّون، كما يَعبُر كتاب الفنانة أمينة (مواليد 1963) بين ثنايا أعمالها الفنية التي تجمع بين تقنيات البناء الحديثة والنسيج التقليدي، وكسر الحواجز بين الفن والحِرَف.وأوضحت محررة الكتب والمسؤولة عن الأصول والمراكز الثقافية في وزارة الثقافة منى خزندار ، أن عمل الفنان هو شكل من أشكال توثيق عصرنا، وهو بدوره سجل تاريخي، مؤكدة أن مكتبة الفن إنتاج عربي سيسمح لنا بتسجيل تاريخنا الخاص، ومع نشر هذه السلسلة نأمل إلهام وتثقيف الجمهور حول الفن العربي في جميع أنحاء العالم.ويصاحب الإطلاق معرض لأعمال الفنان فهد الحجيلان وآخر لأعمال الفنانة أمينة أكزناي في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون احتفاء بإطلاق الكتب، ليمثل مساحة تمنح الزوار تجربة حية بين أعمال الفنانين التي ناقشتها الكتب، تستمر حتى الـ 15 من أغسطس القادم، حيث يصاحب المعرضين برامج تعليمية مثرية، تتنوع بين الحوارات الفنية والدورات المختصة ورش العمل لمختلف الأعمار.الجدير بالذكر أن "مكتبة الفن" انطلقت من ضرورة إثراء المحتوى الإبداعي المحلي، الذي يشكل جوهر أهداف معهد مسك للفنون، ويمثل تركيز المعهد على غرس ثقافة الوعي وتشجيع المزيد من التوثيق في قطاع الفن والثقافة.// انتهى //22:41ت م0106