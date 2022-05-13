عمّان 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم العاهل الأردني عبدالله الثاني.وجرى خلال القاء - بحسب بيان للديوان الملكي الأردني- بحث العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة لآخر التطورات الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية.وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا المنطقة وأزماتها، وإلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي والاقتصاد العالمي.// انتهى//22:41ت م0107