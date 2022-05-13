الخرطوم 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي وافته المنية اليوم.وتقدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالتعازي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في فقد قائد فذ ، ورجل حكيم، أسهم في نهضة بلاده, مؤكداً أن الراحل عمل بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً.// انتهى//22:45ت م0108