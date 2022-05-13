الأمم المتحدة 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسنعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة،وقال غوتيريش في بيان صحفي اليوم: إن الفقيد قاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي.وجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك القضايا الإنسانية والحوار بين الأديان، وكذلك بشأن السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.// انتهى //22:54ت م0109