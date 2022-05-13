الرياض 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساستضافت المملكة أمس اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ(52)، بمشاركة رؤساء أجهزة التقييس للدول الأعضاء، حيث رأس وفد المملكة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الاجتماع،أبرزها؛مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنيةالخليجية، وأعمال اللجان الفنية المشتركة.وتأتي استضافة المملكة اجتماعَ المجلس الفني الخليجي امتداداً لتعزيز دور المملكة الريادي في المنطقة في مجال أنشطة التقييس،ودعماً للنمو الاقتصادي والصناعي للدول الأعضاء، وتفعيلاً للعمل التكاملي لحماية المستهلك والأسواق الخليجية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.يذكر أن هيئة التقييس الخليجية تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها،والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء،بما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.// انتهى //23:19ت م0111