الجوف 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسحقَّقَ فريق الفتح اليوم لقب بطولة كأس الاتحاد للمراحل " فئة الكبار " التي أقيمت منافساتها على مدى ستة أيام في منطقة الجوف، وذلك ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي للدراجات 2021-2022 م .وتُوّج عضو مجلس الإدارة المهندس سامي العويضي الفتح كبطل للمراحل عقب تصدره الترتيب العام بزمن 45:10:30,00 ساعة ،وحلّ نادي السلام في المركز الثاني بزمن 45:43:55,00 ساعة ، فيما حل نادي الشباب في المركز الثالث بزمن 45:47:43,00 ساعة.وفي منافسات الفردي سيطر دراجو الفتح على الثلاثة المراكز الأولى ، حيث جاء في المركز الأول الدراج مصطفى الشغب بزمن 15:03.10 ساعة ، وحلّ ثانياً علي السليمي بزمن 15:10.20 ساعة ، وجاء ثالثاً عبدالعزيز الخويتم بزمن 15:08.00 ساعة.وكان الدرَّاج مصطفى الشغب من فريق الفتح حقَّق القميص الأصفر ، وحصل على القميص الأخضر " سبرنت " دراج الفتح عبدالعزيز الخويتم ،والقميص الأبيض من نصيب الدراج هاني المرهون من فريق السلام ،وقميص اللاعب النشط حصل عليه عبدالعزيز السيد من فريق الرائد.وشارك في منافسات بطولة المراحل 72 دراجاً يمثلون 14 فريقاً، حيث قطع المتسابقون طوال الـ 6 أيام مسافة 640 كم وسط تنافس شديد بين المتسابقين.// انتهى //23:22ت م0112