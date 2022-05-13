عرعر 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واساختتم فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، البرنامج التدريبي للباحثات المشاركات في مشروع "تعداد السعودية 2022 "الذي استمر ثلاثة أيام في النادي الأدبي والثقافي بمدينة عرعر.ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة ومهارة الباحثات وتدريبهن على طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب السير في أثناء عملية عد السكان، وتدريب ميداني على كيفية الوصول للوحدات العقارية، وتعليمات استيفاء استمارة الأسر، وشرح أدلة التصانيف،والتدريب على استخدام الجهاز اللوحي لاستيفاء استمارة الأسر، و‏مبادىء التعامل مع مدلي البيانات،‏وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتعداد.// انتهى //23:59ت م0114