نيويورك 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً الليلة، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 466.36 نقطة، بما يعادل 1.47%, ليغلق عند 32196.66 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 434.04 نقطة أو 3.82%, ليغلق عند 11805 نقاط.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 93.81 نقطة أو 2.39%, ليغلق عند 4023.89 نقطة.‏// انتهى //00:05ت م0001