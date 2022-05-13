تونس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واساُختتمت أعمال الدورة الـ 17 للجنة المشتركة التونسية المصرية العليا، أمس بالعاصمة التونسية ،برئاسة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى المدبولي، بالتوقيع على العديد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعاون جديدة بين البلدين.وتتعلق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتعاون بين البلدين في مجالات الخبرات، والأسواق الدولية،وتنمية الصادرات،والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي،وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات،والأرصاد الجوية والمناخ،والإسكان والتعمير،وتبادل المعلومات بين هيئات الأسواق المالية.وعبَّرت رئيسة الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المصري، عن عميق ارتياحهما لنتائج أعمال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة، مثمنين تطور علاقات التعاون والتفاهم بين البلدين// انتهى //00:10ت م0002