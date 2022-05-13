الجزائر 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبُّون، عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،إثر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .وقدَّمَ الرئيس الجزائري في رسالة التعزية،باسمه وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً،راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.// انتهى //00:25ت م0003