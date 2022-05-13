عام / الرئيس الجزائري يعزِّي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
الجزائر 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبُّون، عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،إثر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .
وقدَّمَ الرئيس الجزائري في رسالة التعزية،باسمه وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً،راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،
ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.
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