تونس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس بالعاصمة التونسية، المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها, كما استعراضا آخر التطورات والمساعي المبذولة لتامين المسار السياسي في ليبيا الذي من شأنه يحقق أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //02:05ت م0005