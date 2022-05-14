رياضي / الأهلي المصري يفوز على "فاب" الكاميروني في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
حقق الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي فوزاً على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني بنتيجة (38-20) في اللقاء الذي جمعهما على صالة الجنرال سيني كونتشي ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة نيامي بالنيجر.
وبهذه النتيجة تأهل فريق الأهلي للدور ربع النهائي محققا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط متصدرا للمجموعة الاولي بعد مواصلة عروضه القوية بعد تغلبه على فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة (48-19) في الجولة الأولى، ودون بوسكو الإيفواري بنتيجة (36-17).
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