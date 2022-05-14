القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي فوزاً على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني بنتيجة (38-20) في اللقاء الذي جمعهما على صالة الجنرال سيني كونتشي ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة نيامي بالنيجر.وبهذه النتيجة تأهل فريق الأهلي للدور ربع النهائي محققا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط متصدرا للمجموعة الاولي بعد مواصلة عروضه القوية بعد تغلبه على فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة (48-19) في الجولة الأولى، ودون بوسكو الإيفواري بنتيجة (36-17).// انتهى //02:36ت م0007