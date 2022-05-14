المدينة المنورة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسعقدت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أمس دورة بعنوان " هرمون المودة " وذلك بمقر الجمعية .وتناولت الدورة التي استهدفت منسوبي الجمعية وقدمتها المدربة والمستشارة الأسرية هدى الأحمدي ، عددا من المحاور عن السعادة والمحفزات الإيجابية في مسيرة حياة الإنسان وأهمية التسامح والتغافل في كثير من الأمور ووجوب البُعد عن الحزن والمواقف السلبية التي تقود إلى الاكتئاب والاهتمام بالصلاة فهو السبيل إلى الراحة والطمأنينة والاستقرار .// انتهى //06:59ت م0011