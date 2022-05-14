رام الله 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم نعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، المغفور له بإذنه تعالى، صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب العشرات واعتقل آخرون إثر الاعتداء على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة في مستشفى بالقدس، فيما قصف الاحتلال بناية سكنية بالقذائف، واعتقل شاباً وأصاب آخرين خلال مواجهات في مخيم جنين، واستولى مستوطنون على منزل واعتدوا على ناشط وحطموا مركبات صحفيين في الخليل، وجرى إحصاء اعتقال 17 مواطناً بينهم فتاة، في القدس وجنين وطوباس.ورصدت الصحف الفلسطينية أقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، يأتي استمرارا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته .وتحدثت صحف فلسطين عن ارتقاء خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين سوريين، مساء أمس الجمعة، في عدوان إسرائيلي جديد بالصواريخ استهدف بعض المواقع في المنطقة الوسطى.// انتهى //10:37ت م0014