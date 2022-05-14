الرباط 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن تقديم العاهل المغربي الملك محمد السادس تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان المملكة المغربية الحداد لمدة 3 أيام.واهتمت صحف الرباط، بتأكيد اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعها ببروكسيل، على أهمية إعادة إطلاق الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي، خاصة على الصعيدين السياسي والأمني والاقتصادي.وفي مواكبتها للأوضاع في الأراضي العربية المحتلة لفتت صحف المغرب إلى مطالبة 15 دولة أوروبية دولة الاحتلال "إسرائيل" بالتراجع عن مشروع لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت الصحف عن إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية، ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان في أحدث التجارب الصاروخية.وتطرقت صحف المغرب إلى استمرار موجة التضخم في العالم، ووقعها السلبي على البلدان الأقل نموا، مما يعيق التعافي الاقتصادي لفترة ما بعد موجة كوفيد 19.وتناقلت الصحف إعلان السلطات الصينية بشنغهاي أنها تسعى جاهدة للتخفيف من عدد الإصابات بفيروس كورونا من خلال عدة إجراءات احترازية.// انتهى //10:38ت م0015